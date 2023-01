SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os organizadores do Rally Dakar anunciaram a morte de um espectador que estava em uma das dunas do percurso desta terça-feira (10), na Arábia Saudita.

O torcedor italiano, que não teve sua identidade confirmada, foi encaminhado de helicóptero para um hospital, mas morreu durante o trajeto.

"Um espectador de origem italiana que estava atrás de uma duna sofreu um acidente no percurso do rali. Ele foi levado de helicóptero para atendimento médico, mas infelizmente morreu durante a transferência" Nota da organização do Rally Dakar.

Não foram divulgadas informações sobre o local do acidente ou a causa exata do óbito.

Este foi mais um incidente nesta edição do Rally Dakar. Nesta terça-feira (10), nomes como Joan Barreda, Carlos Sainz ?pai do piloto da Fórmula 1? e Henk Lategan sofreram acidentes.

Considerado um dos principais ralis do mundo, seu número de perdas é alto. Ao todo, 73 pessoas ?sendo 27 delas competidores? já perderam a vida durante as 45 edições do evento.