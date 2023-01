SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel, jogador do Vocem, sofreu uma convulsão durante o jogo de sua equipe contra o América-MG, válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e realizada nesta terça-feira (10) em Assis.

Reserva da equipe do interior paulista, o jovem passou mal por volta dos 36 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava em 5 a 1 para os mineiros

De acordo com a transmissão da FPF, entidade que organiza a Copinha, Gabriel sofreu convulsão por mais de uma vez

Ele foi retirado do banco de reservas do estádio Tonicão às pressas e, de ambulância, acabou levado para um hospital da cidade de Assis

A partida ficou paralisada em meio à espera da ambulância, que retornou ao local depois de mais de 30 minutos

O marcador não foi alterado depois do reinício do duelo

O técnico do Vocem, Edu Ribeiro, afirmou que Gabriel está "bem" após aplicação de medicamentos e soro

Curiosidade: por mais de 20 minutos, a transmissão da FPF afirmou que Lucas, outro jogador do Vocem, havia passado mal. Somente quando a ambulância retornou ao estádio, a informação foi corrigida e o nome de Gabriel foi citado.

CAMPANHA SOFRÍVEL

O Vocem perdeu os três jogos que fez nesta Copinha: contra Retrô, Ponte Preta e América-MG.

A equipe de Edu Ribeiro deixa a competição com apenas um gol marcado, justamente no jogo de hoje contra os mineiros ?foram nove gols sofridos.