SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno realizou um tributo a Pelé em uma live seu canal e, durante as homenagens, explicou o motivo de não ter ido ao velório do Rei do Futebol, ocorrido na semana passada dentro da Vila Belmiro, em Santos.

O QUE ELE FALOU

"Depois da Copa do Mundo, vieram as festas. Eu tirei uma semana de férias e fui para Punta Cana com meus filhos. Foi muito bom desconectar. Eu fiquei praticamente sem celular, só aproveitando a família. Nesse período, o nosso Rei veio a falecer. Como eu já estava longe, não pude me deslocar, uma vez que já estava longe com a minha família", disse Ronaldo em live na RonaldoTV

COMO RONALDO SOUBE DA MORTE

"Estava de alguma forma recebendo notícias de amigos mais próximos e até da equipe de trabalho do Pelé, que tem contato constante com a minha equipe também. Eu fiquei muito triste [quando soube], mas eu entendo muito esse momento... a hora da morte. Ele já estava sofrendo há alguns anos com essa doença. Ninguém quer que a pessoa morra, mas... enfim, finalmente ele vai poder descansar em paz. Os últimos anos foram bem difíceis para ele, fora de qualquer atividade profissional", lamentou o Fenômeno.

QUAL O CONTEXTO

Ronaldo foi um dos nomes lembrados por torcedores, que criticaram o fato de nenhum atleta do elenco do pentacampeonato do Brasil marcar presença na Vila Belmiro.

Dos 43 jogadores campeões mundiais com a seleção em 1994 e 2002, apenas Mauro Silva esteve no velório.

Ronaldo e Romário enviaram coroas de flores a Pelé, mas não foram ao evento, que durou 24 horas.

O Santos e familiares de Pelé estranharam as ausências dos tetra e pentacampeões. Esse foi um assunto recorrente durante a despedida do Rei.