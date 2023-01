SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Andres Rueda não esconde que pensa em vender jogadores para recuperar o fôlego financeiro do Santos. Um dos nomes que atraem sondagens frequentes da Europa é o de Ângelo, mas o atacante de 18 anos não tem pressa alguma de sair e aguarda um projeto que seja considerado ideal para o futuro.

A mentalidade da família e dos agentes do garoto, segundo apurou o UOL, é de que ele use esta temporada para potencializar seu futebol e amadurecer dentro do clube.

O QUE ESTÁ POR TRÁS DISSO?

- Ângelo tem mercado, mas não será "rifado". A prioridade do estafe não é dinheiro.

- Em caso de proposta oficial, será levado em consideração o espaço que o clube oferece para Ângelo se desenvolver. Afinal, o Menino da Vila é titular no Santos e, consequentemente, é colocado em prova com frequência.

- A competitividade no novo clube também será analisada. A intenção é que Ângelo não seja domado e mantenha suas características.

- Até o momento não há nada nesse sentido. Sendo assim, o técnico Odair Hellmann está o utilizando sem receios de perdê-lo.

- Permanecer no Santos significa deixar Ângelo à vontade para continuar explorando seu futebol, sem queimar etapas.

- Até o momento, nenhum projeto animou Ângelo. Se o Santos receber uma proposta com o dinheiro que espera receber, Ângelo analisará com familiares e empresários se o clube ajudará no seu desenvolvimento. Há o receio de ser vendido e acabar escanteado ou emprestado para times menores. O contrato termina em dezembro de 2024. A multa rescisória é de 60 milhões de euros (R$ 334 mi).