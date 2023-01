RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Vítor Pereira completou nesta terça-feira (10) uma semana de treinos no comando do Flamengo. O conteúdo do técnico português agradou aos jogadores e foi marcado por "táticas anti-retranca" e muita exaustão.

Vítor Pereira tem feito muitos treinos em campo reduzido e chegou a realizar alguns utilizando apenas a grande área.

A atividade visa furar retrancas, realidade que tem sido comum ao Flamengo nos últimos tempos e que deverá se repetir em 2023.

Todos os treinos até aqui foram em período integral, menos o de ontem.

Os jogadores têm saído exaustos das atividades, mas satisfeitos com o conteúdo proposto pelo lusitano.

O grupo tem aprovado o conhecimento de Vítor Pereira. O elenco recheado de astros gosta de técnicos que demonstrem ter repertório.

VP tem mergulhado de cabeça no desafio de comandar o Flamengo, e quem o acompanha diz que o treinador tem se debruçado nos estudos técnicos e táticos.

VP PODE ESTREAR CONTRA O MADUREIRA

O Flamengo inicia sua caminhada em 2023 nesta quinta (12), quando estreia no Campeonato Carioca enfrentando o Audax, no Maracanã, em rodada antecipada. Não será neste jogo, porém, que o técnico Vítor Pereira começará à beira do campo. A ideia é que inicie sua trajetória em partidas oficiais no dia 18 de janeiro, contra o Madureira, em Cariacica (ES), pela 2ª rodada do Estadual, quando também deverá utilizar todo o elenco principal. Os jogos contra o Audax e a Portuguesa serão disputados, em sua maioria, por atletas sub-20 comandados pelo técnico da categoria, Mário Jorge.