SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao programa Os Donos da Bola nesta quarta-feira (11), o árbitro Raphael Claus, que esteve na Copa do Mundo do Qatar, falou sobre a preparação do corpo de arbitragem da Federação Paulista para o campeonato estadual, que começa no próximo sábado.

O árbitro também criticou o comportamento dos jogadores brasileiros, em relação aos jogadores de outras nacionalidades, em referência à Copa do Mundo.

Claus também confirmou que a orientação para aumentar o tempo de acréscimos nos jogos será implementado no Campeonato Paulista já nesta edição.

Por fim, o juiz deu sua posição sobre os árbitros darem entrevistas após as partidas, assim como os atletas e comissões técnicas fazem.

"Há um profissionalismo em respeitar o profissional do outro lado. Rolava uma pegada, e o outro pedia desculpas prontamente. Como árbitro, você nem precisa intervir, e isso ajuda demais a arbitragem, tira o peso. Aqui no Brasil a gente trabalha mais como árbitro de luta do que de futebol. As vezes o jogo é de UFC, pra mostrar pro outro que é mais forte, jogar pra galera, pra torcida. Em vez de ser criticado, ele é elogiado por isso, e vai continuar fazendo. Além da transferência de problemas entre os jogadores para o árbitro", disse, em comparação aos atletas no Qatar.