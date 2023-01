SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo treinador do Corinthians, Lázaro foi apresentado na tarde desta quarta-feira (11), no CT Joaquim Grava.

Esta foi a primeira entrevista coletiva de Lázaro, que está há quase dois meses no cargo -foi anunciado em 20 de novembro pelo Corinthians, mas apresentado oficialmente apenas nesta quarta. Ele tem mais três dias de treinos na pré-temporada. "Demorou, mas enfim, faz parte", brincou o treinador.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste domingo (15), às 16h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid. Veja o que ele falou:

*

CONVERSA COM TITE

"O que mais me marcou foi ele dizer que 'a ansiedade do momento é normal', que aconteceu com ele e com todos. 'Você nunca acha que está totalmente preparado para dar este passo, mas não é assim, você está preparado'."

MODELO DE JOGO

"É basicamente construir o jogo de trás, mas sem muito risco, e ir avançando com a bola no pé, buscando espaço. Defensivamente, é marcar a saída do adversário mais alto."

TIME DEFINIDO PARA A ESTREIA

"Você muda a estrutura do sistema, mas as ideias de jogo não variam. A gente ainda não definiu para a estreia, mas trabalhamos algumas possibilidades."

PRIMEIRA VEZ COMO EFETIVADO

"Estou lisonjeado de estar aqui. É um passo que me sinto preparado para dar."