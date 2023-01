SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bola autografada por Neymar sumiu do Congresso Nacional depois da invasão ao prédio, no último domingo (8).

O item estava exposto no Salão Verde da Câmara, que foi invadido e destruído por bolsonaristas.

A bola havia sido um presente do Santos FC, entregue em 2012.

Uma pérola do Qatar foi roubada do mesmo local, e outros três itens foram destruídos.

A bola tinha sido um presente do Santos ao então presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, na sessão solene que comemorou o centenário do clube, em 2012. Na época, Neymar era o grande craque do clube paulista.

Neymar apoiou Jair Bolsonaro (PL) e até gravou vídeo durante a última campanha eleitoral. O ex-presidente foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas parte de seus apoiadores não aceita o resultado legítimo e invadiu prédios públicos de Brasília há três dias.

Outro item que sumiu da Câmara foi uma pérola presenteada em 2019 pelo vice-primeiro-ministro do Estado do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Três obras foram completamente destruídas, sendo dois vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz. Outros 12 presentes foram danificados de alguma maneira, mas vão passar por restauração.