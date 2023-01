SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A folha salarial de R$ 4,07 bilhões do Paris Saint-Germain (PSG) é a mais alta já registrada na história do futebol. A informação é de um relatório elaborado pela Football Benchmark que comparou indicadores dos clubes campeões das oito principais ligas europeias na temporada de 2021/22.

O levantamento comparou dados de desempenho de Ajax (Holanda), Bayern de Munique (Alemanha), Manchester City (Inglaterra), Milan (Itália), Porto (Portugal), PSG (França), Real Madrid (Espanha) e Trabzonspor (Turquia).

O PSG teve um aumento de 45% em sua folha de pagamentos nas últimas temporadas.

As contratações de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Sergio Ramos Gianluigi Donnarumma colaboraram para o clube bater o recorde na temporada passada. Além disso, o clube parisiense renovou o contrato de Mbappé.

O PSG paga, anualmente, R$ 403 milhões a Mbappé, R$ 229 mi a Messi e R$ 201 milhões a Neymar, de acordo com a imprensa internacional.

Em comparação, o Real Madrid é o segundo clube entre os oito campeões com a maior folha salarial, totalizando 2,9 bi. O Manchester City vem logo atrás, com R$ 2,34 bi.

Na última temporada, o PSG teve uma receita de R$ 3,75 bilhões. No entanto, o valor é cerca de R$ 324 milhões a menos do que o time pagou a seus jogadores.

De acordo com o relatório, o clube parisiense teve uma perda de receita de R$ 2 bilhões na temporada 21/22, somando todos os gastos. O prejuízo nas últimas três temporadas combinadas de R$ 4 bilhões.

Em setembro do ano passado, a Uefa sancionou o PSG por ter violado o 'Fair Play Financeiro'. A multa é de R$ 56 milhões, que pode aumentar para até R$ 363 milhões se a equipe não cumprir com o acordo feito com a entidade.

*

FOLHA SALARIAL DOS CAMPEÕES DAS OITO PRINCIPAIS LIGAS EUROPEIAS

- PSG: R$ 4,07 bilhões

- Real Madrid: R$ 2,9 bilhões

- Manchester City: R$ 2,34 bilhões

- Bayern de Munique: R$ 1,81 bilhões

- Milan: R$ 950,8 milhões

- Ajax: R$ 609,6 milhões

- Porto: R$ 497,8 milhões

- Trabzonspor: R$ 268,5 milhões

Tags:

Relatório