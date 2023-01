RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, nesta quarta-feira (11), Brasília como sede da Supercopa do Brasil. A partida entre Palmeiras e Flamengo será disputada no dia 29 de janeiro, um domingo, no Mané Garrincha, às 16h (de Brasília). A entidade já confirmou oficialmente.

A capital federal tinha a competição de Salvador e Recife. Orlando, nos Estados Unidos, estava no páreo, mas a logística foi considerada complicada e o pouco espaço de tempo jogou contra.

Em reunião na tarde desta quarta-feira, a CBF recebeu sinal verde das autoridades do Distrito Federal, que está sob intervenção. No último domingo (8), prédios dos Três Poderes foram depredados por um grupo de terroristas.

REPETECO

Na edição de 2021, palmeirenses e rubro-negros decidiram a taça no Mané Garrincha. Após 2 a 2 no tempo normal, o Flamengo levou a melhor nos pênaltis.