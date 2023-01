SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista norte-americana Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida de seu primeiro filho e que planeja voltar às quadras em 2024.

Uma coisa que estou ansiosa é que meu filho assista às minhas partidas e diga a alguém: 'essa é minha mãe'".

Naomi acrescentou que tem a intenção de retornar às quadras no Aberto da Austrália do ano que vem.

"O ano de 2023 será cheio de lições para mim e espero vê-los no início do ano que vem, porque estarei no Aberto da Austrália 2024", escreveu.

A tenista de 25 anos havia desistido do Australian Open deste ano sem dar maiores explicações.

Na semana passada, ela publicou fotos de uma viagem para a Europa com o seu namorado, o rapper norte-americano Cordae.

Nesta quarta-feira, porém, ela postou uma foto do exame do bebê nas redes sociais.

Osaka soma quatro títulos de Grand Slam, sendo dois Australian Open e dois US Open.

Em 2021, Naomi Osaka fez uma pausa para cuidar da saúde mental e revelou que vinha lutando contra depressão e ansiedade há anos.