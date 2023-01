SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe do Paris Saint-Germain fez uma homenagem a Pelé nesta quarta-feira (11), antes do jogo contra Angers, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Todos os jogadores do time parisiense, entre eles Neymar e Lionel Messi, entraram em campo com uma camisa com a foto do craque e a inscrição "Eterno Rei".

O modelo usado pelos atletas já havia sido revelado por Neymar poucas horas antes do começo do jogo. Ele publicou foto da camisa e escreveu: "Que Deus nos abençoe e nos proteja".

O duelo desta quarta é o primeiro compromisso em casa do PSG desde a morte do brasileiro, aos 82 anos, no dia 29 de dezembro de 2022.

Líder do Campeonato Francês, o time de Neymar, Messi e companhia soma 44 pontos e tenta ampliar a sua vantagem sobre o Lens, o segundo colocado, com 40.