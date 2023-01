SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid passou sufoco, mas superou o Valencia nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (11) e está na final da Supercopa da Espanha. A partida aconteceu no estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, na Arábia Saudita.

O adversário do atual campeão na decisão do torneio sairá do duelo entre Barcelona e Bétis, que será realizado nesta quinta-feira (12).

Karim Benzema, de pênalti, marcou o gol do Real na partida, aos 38 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Samuel Lino empatou para o Valencia no primeiro minuto da segunda etapa.

Benzema, Modric, Kroos e Asensio converteram as cobranças para o Real. Cavani, Moriba e Guillamón marcaram para o Valencia, enquanto Comert e Gayá desperdiçaram.

Real estava em casa na Arábia Saudita. Os torcedores presentes impulsionavam a equipe merengue em campo e vaiavam quando os adversários tinham a bola.

Com 12 títulos, o Real pode igualar o Barcelona, maior campeão da Supercopa, se conquistar a taça novamente neste ano.O adversário da final sairá do duelo entre Barcelona e Bétis.