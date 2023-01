SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG levou a imagem de dois gênios a campo na vitória por 2 a 0 sobre o Angers, nesta quarta-feira (11), pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Com a bola rolando, Messi, sete vezes melhor do mundo, brilhou com um gol. Fora dele, Pelé, morto em 29 de dezembro aos 82 anos, recebeu diversas homenagens.

Jogadores vestiram uma camisa com o rosto de Pelé e as palavras "eterno" e "rei", e houve um minuto de aplausos antes do jogo.

No intervalo, uma imagem de Pelé foi exibida no telão do Parque dos Príncipes.

A partida foi a primeira de Messi e Neymar no ano. O argentino teve folga depois da conquista da Copa do Mundo, enquanto o brasileiro cumpriu suspensão por uma polêmica expulsão em 28 de dezembro.

Com a vitória, o PSG dorme em primeiro lugar, com 47 pontos, enquanto o Angers amarga a lanterna, com apenas oito pontos.