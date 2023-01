SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi avaliado negativamente pelo jornal espanhol As após a partida desta quarta-feira (10), contra o Valencia.

O Real Madrid venceu o adversário pela semifinal da Supercopa da Espanha nos pênaltis.

Vini Jr teve uma das principais chances do jogo nos minutos finais do tempo normal para evitar a prorrogação, mas finalizou em cima do goleiro Giorgi Mamardashvili.

"Com o passar dos minutos e vendo que as coisas não estavam dando certo, ele se envolveu em batalhas inúteis e reclamações com a arbitragem que não lhe adiantaram nada", publicou o jornal As ao falar sobre a atuação do brasileiro.

O atacante jogou todos os minutos da partida e bateria o 5º pênalti do Real, mas Courtois defendeu a última penalidade do Valencia e definiu a vitória do clube merengue por 4 a 3 -após empate em 1 a 1.

Na temporada 2022/23, Vini Junior atuou em 24 partidas no Real, marcou 10 gols e deu 5 assistências.