RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Carioca de 2023 terá como naming rights a empresa de apostas "Bet Nacional".

A empresa terá o direito de realizar ativações e exibir sua marca em placas de publicidade e painéis de LED nos estádios.

Além disso, transmitirá os jogos em seu site e canal no Youtube.

A Bet Nacional também já fechou acordo para os Estaduais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco.

E também já possui acordo com as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

"O Campeonato Carioca é uma potência comercial por seu alcance nacional e até internacional. Somos o mais visto do Brasil e a nossa marca entrará na casa de milhões de torcedores", enfatiza o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes.

"É a união de um grande player com o Campeonato Carioca, que tem marcas nacionais. É uma ação arrojada com uma das maiores empresas de betting do Brasil. A expectativa é a das melhores quanto às ativações e o modelo de negócio", afirma Bruno Rodrigues, um dos sócios da Brax, que negociou o acordo em favor da Ferj.