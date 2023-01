SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira, está entre as candidatas a melhor treinador de futebol feminino de 2022 na premiação da Fifa. Ela concorre com outras cinco comandantes.

Na lista de candidatos a melhor técnico do mundo no futebol masculino, Tite, ex-treinador da seleção brasileira, não está presente. Lionel Scaloni, campeão da Copa com a Argentina, está entre os candidatos.

CANDIDATAS A MELHOR TREINADOR DE FUTEBOL FEMININO DO MUNDO

- Sonia Bompastor (Lyon)

- Emma Hayes (Chelsea)

- Bev Priestman (Canadá)

- Pia Sundhage (Brasil)

- Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha)

- Sarina Wiegman (Inglaterra)

Em 2022, a seleção brasileira feminina conquistou a Copa América. A Amarelinha totalizou 19 jogos em 2022, somando 12 vitórias, três empates e quatro derrotas.

Entre as concorrentes de Pia, três levantaram taça em 2022: Sarina Wiegman conquistou a Eurocopa com a seleção inglesa. Sonia Bompastor levantou a Liga dos Campeões, o Campeonato Francês e a Supercopa Francesa no Lyon. E Emma Hayes venceu o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra com o Chelsea.

CANDIDATOS A MELHOR TREINADOR DE FUTEBOL MASCULINO DO MUNDO

- Carlo Ancelotti (Real Madrid)

- Didier Deschamps (França)

- Pep Guardiola (Manchester City)

- Walid Regragui (Marrocos)

- Lionel Scaloni (Argentina)

No futebol masculino, três candidatos comandaram seleções na Copa do Mundo do Qatar. Scaloni foi o campeão mundial com a Argentina. Deschamps conduziu a França à segunda decisão consecutiva. E Walid Regragui fez história ao ser o primeiro treinador a levar um país africano à semifinal do torneio.

No futebol de clubes, Carlo Ancelotti ganhou quase tudo que era possível com o Real Madrid: Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Uefa e Supercopa da Espanha. Pep Guardiola conquistou "apenas" a Premier League em 2022.