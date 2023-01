SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (12) a lista de candidatos ao Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano. O gol de Richarlison pela seleção brasileira contra a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo do Qatar, está entre os 11 indicados.

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS

Mario Balotelli (Itália), na partida Adana Demirspor x Göztepe Spor Kulübü, pela Super Liga, em 22 de maio de 2022

Amandine Henry (França), na partida Barcelona x Lyon, pela Liga dos Campeões feminina, em 21 de maio de 2022

Théo Hernández (França), na partida Milan x Atalanta, pelo Campeonato Italiano, em 15 de maio de 2022

Alou Kuol (Austrália), na partida Iraque x Austrália, pela Copa da Ásia Sub-23, em 4 de junho de 2022

Kylian Mbappé (França), na partida Argentina x França, pela Copa do Mundo, em 18 de dezembro de 2022

Francisco González Metilli (Argentina), na partida Central Córdoba x Rosário Central, pelo Campeonato Argentino, em 1º de agosto de 2022

Marcin Oleksy (Polônia), na partida Warta Poznan x Stal Rzeszów, pelo Campeonato Polonês, em 6 de novembro de 2022

Salma Paralluelo (Espanha), na partida Barcelona x Villarreal, pelo Campeonato Espanhol feminino, em 2 de abril de 2022

Dimitri Payet (França), na partida Olympique de Marselha x PAOK, pela UEFA Conference League, em 7 de abril de 2022

Richarlison (Brasil), na partida Brasil x Sérvia, pela Copa do Mundo, em 24 de novembro de 2022

Alessia Russo (Inglaterra), na partida Inglaterra x Suécia, pela Euro feminina, em 26 de julho de 2022