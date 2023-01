SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de Ronaldinho Gaúcho, João de Assis Moreira, deixou o Cruzeiro rumo ao time juvenil do Barcelona, clube em que seu pai é um dos maiores ídolos.

Depois de se desvincular do Cruzeiro, o filho do ex-craque do Barcelona está há dez dias na capital catalã preparando sua incorporação e espera permanecer no futebol juvenil culé.

As negociações estão sendo feitas diretamente com o presidente Laporta pelo tio, Assis, que também foi empresário de seu pai Ronaldinho, e está no Barcelona junto com o jovem jogador.

João de Assis é um atacante que pode jogar tanto como atacante quanto como meio-campista. É destro, embora também utilize pé esquerdo, é considerado um jogador habilidoso.

Ronaldinho chegou ao Barcelona em 2003 e teve a fase mais brilhante na sua carreira recolocando o clube catalão novamente entre as grandes equipes do mundo. Em quatro temporadas, o brasileiro foi comandado pelo técnico Pep Guardiola e ajudou Lionel Messi nos primeiros passos como profissional. Pelos Culés, Ronaldinho fez 207 jogos, anotando 94 gols, e conquistou 17 títulos.