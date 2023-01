SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Thomaz Bellucci, 35, anunciou que vai se despedir do tênis neste mês. Seu último torneio será o Rio Open, que ocorrerá entre os dias 18 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

"Quando criança, sempre sonhei em ser um jogador de tênis. Ficava imaginando como seria jogar em estádios imensos, com milhares de pessoas me vendo, erguendo troféus e comemorando cada vitória. Mas conquistei muito mais do que jamais imaginei", disse o atleta.

Bellucci se profissionalizou em 2005 e atingiu seu melhor ranking mundial em 2010, quando alcançou o 21º lugar. Ele conquistou quatro torneios de nível ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), todos no saibro.

Campeão em Gstaad (2009 e 2012), em Santiago (2010) e em Genebra (2015), ele vinha sofrendo com problemas físicos nas últimas temporadas. Segundo ele, era seu corpo "avisando que precisava de descanso".

"Não é uma decisão fácil. É uma decisão difícil, que venho maturando há um bom tempo, mas tenho certeza de que é a decisão correta", afirmou. "Gostaria de jogar meu último torneio e me despedir do tênis perto das pessoas que fizeram parte dessa jornada."