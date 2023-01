SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o Sampaio Corrêa-MA por 6 a 0 no fim da tarde desta quinta-feira (12), no estádio Anísio Haddad, pela Copinha. Os gols do confronto foram marcados por Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estevão, Daniel e Vytinho (contra).

A partida foi válida pela segunda fase da Copa São Paulo.O Palmeiras garantiu sua vaga na terceira fase da competição e vai enfrentar o vencedor de Atlético-GO e Juazeirense-BA;

Durante a primeira etapa, a partida foi paralisada por poucos minutos para que um filhote de quero-quero fosse retirado do gramado em segurança por um funcionário do estádio.

O Palmeiras começou a partida pressionando bastante e criando mais oportunidades de finalização, que foram aproveitadas.

A equipe alviverde foi amplamente superior durante todo o confronto, com muita tranquilidade para criar as jogadas.

O Sampaio Corrêa contou com bons lances de Marlon, que conseguiu parar alguns ataques do time paulista.

Depois de algumas tentativas, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. David Kauã acionou Kevin na esquerda e o camisa 11 passou de forma tranquila pela marcação de Jardson para sair na cara do goleiro e apenas tocou de canhota para o fundo do gol.

Pedro Lima fez bela jogada individual na entrada da área, passou pelos marcadores e chutou na trave. No rebote, Vitinho apareceu no lado esquerdo da área e finalizou de canhota para fazer o segundo do Palmeiras.

David Kauã lançou Kevin na linha de fundo, pela esquerda, e o camisa 11 chegou cruzando rateito. A bola passou por Vitinho, e Ruan Ribeiro apareceu livre para empurrar para o fundo do gol.

Vitinho cruzou aberto e Estêvão foi buscar. Ele pedalou para cima de Dimas e encheu o pé para finaliza no cantinho do gol, sem chances para Marlon. Esse foi o primeiro gol do camisa 7 na competição.

Em seu primeiro toque na bola na sua estreia na Copinha, Daniel deixou o dele. O camisa 27 recebeu um lançamento por trás da defesa do Sampaio e dominou tirando do goleiro. Depois disso, o atacante chutou cruzado para ampliar o placar.

A bola foi alçada na área, e Daniel chegou disputando espaço no alto com Vytinho. O camisa 2 do Sampaio cabeceou contra o próprio gol e marcou o sexto do Palmeiras.