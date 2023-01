RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os clubes do Rio de Janeiro participaram do último arbitral horas antes do início do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (12), na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). Entre os assuntos debatidos estavam valor dos ingressos, aluguel de estádios, o uso do VAR, entre outros detalhes.

O Carioca começa nesta quinta em jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Audax, no Maracanã.

O aluguel de estádios terá uma padronização, valor tabelado para qualquer clube. Um dos grandes pontos de divergência entre os clubes por conta do Maracanã.

A Ferj vai divulgar nesta sexta-feira (13) os valores exatos. Não haverá, por exemplo, diferença entre Flamengo e Fluminense, que gerem o Maracanã, para os outros clubes.

Na tentativa de minimizar polêmicas, a Ferj vai divulgar um vídeo do VAR nas redes oficiais até duas horas depois das partidas quando houver lances que gerem debate. A federação vai mostrar o motivo da decisão e dizer se houve equívoco ou acerto.

A divulgação acontece independentemente do horário e do tamanho do jogo.

O VAR se mantém como obrigatório apenas em clássicos e a partir das semifinais. Qualquer clube que queira utilizar a tecnologia em outras rodadas poderá pagar, seja mandante ou visitante.

Apenas Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Volta Redonda e Luso-Brasileiro estão aptos a receber o VAR no Carioca.

A Ferj ainda estuda a possibilidade de colocar a revisão do VAR em tempo real no telão dos estádios.

As vagas da federação carioca na Copa do Brasil serão divididas da seguinte maneira: os quatro semifinalistas, o campeão da Taça Rio (jogada entre o quinto e o oitavo colocados) e o campeão da Copa Rio.

O Fluminense é o atual campeão do Carioca. O Flamengo venceu todas as edições anteriores desde 2019. O Botafogo ganhou pela última vez em 2018. O Vasco, por sua vez, em 2016.