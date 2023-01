SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, e avançou para a terceira fase da Copinha de 2023. O clube rubro-negro acabou eliminado em sua primeira derrota no torneio, nesta quinta-feira (12).

Felipe Lima marcou o gol do Flamengo, enquanto Cássio fez os dois tentos do Avaí.

O clube carioca saiu na frente no placar logo no primeiro minuto de jogo, mas acabou levando a virada e não conseguiu reagir. Os tentos do Avaí saíram aos 46 minutos do primeiro tempo e aos 14 minutos do segundo.

O Flamengo ainda acertou uma bola na trave nos acréscimos da etapa final.

O adversário do Avaí na próxima fase será o Floresta (CE), que eliminou o Ceilândia (DF) nos pênaltis.

A equipe carioca teve o desfalque de seis jogadores que foram chamados pelo time principal para a disputa do Carioca. O meia Lorran, artilheiro do time no torneio, foi um dos convocados.