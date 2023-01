SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os meninos do Flamengo demoraram para acordar, mas venceram na estreia do clube no ano. A equipe, que atuou inteiramente com reservas nesta quinta-feira (12), derrotou o Audax com gol solitário no segundo tempo e largou na ponta do Campeonato Carioca. Assim como Gabigol, Arrascaeta e companhia, o técnico Vitor Pereira também não esteve no gramado ?o português acompanhou tudo no camarote do Maracanã.

O jogo, antecipado da quinta rodada do torneio, aconteceu por causa da participação do Flamengo no Mundial, em fevereiro. O restante do Campeonato Carioca começa neste fim de semana.

Matheus França, em chute de fora da área, marcou o único gol da partida.

Antes do apito inicial, o telão do Maracanã fez uma homenagem para Pelé e Roberto Dinamite, que morreram nas últimas semanas. Apesar disto, parte da torcida do Flamengo entoou um canto famoso para exaltar Zico, com ofensas a Pelé e Maradona.

O GOL

No primeiro chute do Flamengo para o gol, aos 11 minutos do segundo tempo, Matheus França abriu o placar. Ele recebeu passe de Thiaguinho após bate-rebate no alto, limpou para a perna esquerda e superou Leandro em chute colocado de fora da área.

O FlaMENGO quase ampliou aos 24 minutos. O autor do gol deu lindo passe para Mateusão, que ficou no quase: ele limpou o zagueiro, mas errou a mira na hora da finalização.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus, Victor Hugo (Everton Araújo) e Matheus França (Lorran); Thiaguinho, Werton (Petterson) e Mateusão (André). Técnico: Mário Jorge

AUDAX-RIO

Leandro, Lucas Mota, Rafael Castro, Thomáz Kayck e Kaio (Paulo Henrique); Keverton (Fabinho), Valderrama, Emerson Urso (Romarinho) e Higor Leite; Clisman (Pablo Thomaz) e Raphael Lopes (Matheus Monteiro). Técnico: Júnior Lopes

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Raphael Lopes e Emerson Urso (AUD)

Gols: Matheus França (FLA), aos 11'/2ºT