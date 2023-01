SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Na véspera da estreia, a Federação Paulista de Futebol fará um arbitral com os clubes, nesta sexta-feira (13), para decidir uma mudança no regulamento do Paulista por conta das vagas na Copa do Brasil. Uma alteração do regulamento da competição nacional para 2024 acabou com os lugares garantidos por ranking nacional. É preciso, portanto, redefinir as regras de classificação previstas pela entidade estadual.

A CBF determinou a mudança no regulamento da Copa do Brasil no final do ano passado. Para 2024, não haverá mais dez vagas garantidas pelo ranking nacional de clubes. Com isso, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians não entrariam automaticamente e terão de conquistar os postos pelo Brasileiro ou Estadual.

O regulamento da Copa do Brasil prevê que, em 2024, haverá 12 vagas para times classificados à Libertadores-2023, e outros postos para campeões de torneios regionais como Copa Verde. Eventualmente, pode haver vaga extra pelo Brasileiro se sobrar.

Além disso, haveria classificação só pelos Estaduais. Como o Paulista está no topo do ranking de federações, tem direito a seis vagas. Pelo regulamento da Copa do Brasil, esses postos seriam dados pelo Estadual ou ainda poderia se estabelecer três classificados por uma competição extra.

Em seu artigo 52, o regulamento do Paulista prevê que o melhor do Estadual estaria classificado para a Copa do Brasil, além de três times pela taça independência, disputada por times do interior. O problema é que: 1) os grandes não estão mais garantidos 2) agora São Paulo tem seis vagas para distribuir.

A FPF, portanto, terá de decidir se mantém as vagas no torneio do interior ou se transfere toda a classificação para o Paulista. É uma questão delicada que pode afetar os grandes. Por sua sua campanha no Paulista-2022, o Santos não estaria na Copa do Brasil atual se já valessem essas regras. E só Corinthians e Palmeiras teriam vagas já asseguradas pois estão na Libertadores.

A depender da regra estabelecida no arbitral da FPF, a classificação para o mata-mata do Paulista pode se tornar essencial para os times grandes para garantir vaga na Copa do Brasil em 2024. Ou então as equipes teriam de garantir um posto na Libertadores.