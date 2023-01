RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa sorteou nesta sexta-feira (13) o chaveamento e as sedes do Mundial de Clubes do Marrocos, que acontecerá entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo atuará na semifinal, no dia 7 de fevereiro, na cidade de Tânger, que é praticamente "vizinha" da Espanha, país do Real Madrid, participante mais poderoso da competição. A final será em Rabat, capital do país.

Tânger fica situada no Estreito de Gibraltar e é separada da Espanha apenas pelo Mar Mediterrâneo.

A distância para a costa espanhola é de apenas 14km em linha reta.

De Madrid -cidade do Real- para Tânger, por exemplo, o trajeto é de apenas 1h20 de avião e de cerca de 9 horas de carro/balsa.

A escolha de Tânger como sede é apontada por muitos como uma forma da Fifa atrair os torcedores espanhóis, já que os europeus não costumam dar a mesma importância ao Mundial que os sul-americanos.

Já a capital do Marrocos, Rabat, receberá a final, no dia 11. A cidade já é um pouco mais afastada da Espanha, ficando a cerca de 287km da costa espanhola e a 917km de Madrid.

O voo de Madrid para Rabat dura cerca de 1h40. Já a opção por carro/balsa é de cerca de 11h20.

FLAMENGO ENFRENTARÁ VENCEDOR DE WYDAD E AL HILAL

No sorteio, o Flamengo conheceu seu possível adversário. Ele sairá do confronto entre o Wydad, time da casa, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. Confira os chaveamentos:

Jogo 1 - 01/2: Al Ahly x Auckland City

Jogo 2 - 04/2: Seattle Sounders x Vencedor Jogo 1

Jogo 3 - 04/2: Wydad Casablanca x Al Hilal

Semifinal 1 - 07/2 - Flamengo x Vencedor Jogo 3

Semifinal 2 - 08/2 - Real Madrid x Vencedor Jogo 2

Final - 11/02 - Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Disputa de terceiro lugar - 11/02 - Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2