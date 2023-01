SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os campeonatos estaduais, que vão começando ao longo do território brasileiro, marcam o início da temporada de grandes eventos esportivos. Em 2023, a TV Globo retoma boa parte do território que havia perdido, sobretudo durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19.

No caso dos estaduais, ainda há alguma pulverização. Na TV aberta, a tradicional emissora carioca tem os direitos de exibição do Gaúcho, do Mineiro e do Pernambucano. O Paulista e o Carioca são, respectivamente, da Record e da Band.

Mas a Globo tem novamente a possibilidade de transmitir a Copa Libertadores. Após quase três anos, a valorizada competição de clubes sul-americana está no portfólio da empresa.

A emissora havia rescindido seu contrato com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) em agosto de 2020, apontando que não havia chegado a um acordo com a confederação na renegociação dos valores pela queda de receitas na pandemia.

O SBT entrou na disputa da licitação e ficou com o restante da competição continental de 2020 e com os torneios de 2021 e 2022 --e colheu bons resultados, com três finais brasileiras.

O caso entre Globo e Conmebol foi parar na Justiça, com a entidade sul-americana querendo uma indenização de US$ 120 milhões (R$ 629 milhões, na cotação atual). Em outubro de 2021, as partes entraram em acordo, e a Globo pôde voltar a entrar na licitação para adquirir os direitos de transmissão da Libertadores.

Estão na fase de grupos do torneio Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Athletico Paranaense. Atlético Mineiro e Fortaleza vão disputar a etapa preliminar.

Na TV fechada, a transmissão da competição ficará com a ESPN, que já conta com os principais campeonatos europeus (entre eles o Inglês, o Espanhol, o Italiano, o Francês e o Português), além do Campeonato Argentino. Boa parte dos campeonatos internacionais já está em atividade desde a virada do ano.

O SBT, que perdeu a Libertadores para a Globo, fica com a Copa Sul-Americana em 2023. São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, América-MG, Botafogo e Goiás estão garantidos na fase de grupos da competição.

A emissora de Silvio Santos também detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste para as emissoras que compõem o SBT Nordeste.

A Record vai manter a transmissão do Campeonato Paulista para 2023. A competição começa no dia 15 de janeiro.

Além da transmissão tradicional na TV, a emissora vai apostar no formato de streaming. O PlayPlus e o R7.com terão as transmissões dos jogos com narração do veterano Silvio Luiz, 88, com participação de Bola e Carioca, ambos ex-Pânico.

Na TV fechada, o Premiere vai transmitir os estaduais de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O canal, que é da Globo, terá ainda jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, competições também no cardápio da gigante carioca.

A HBO Max e a TNT são outras que exibirão o Campeonato Paulista na rede fechada. Serão 28 jogos, 12 exclusivos. As duas emissoras ainda contam com a Champions League e terão o Paulista feminino.

Pelo segundo ano seguido, a plataforma YouTube vai transmitir o estadual de São Paulo gratuitamente. São 16 partidas em 2023.

O YouTube já vem exibindo jogos da Copa São Paulo de juniores, cuja final ocorre tradicionalmente em 25 de janeiro. A plataforma divide a cobertura com SporTV e Rede Vida.

O futebol feminino também terá destaque em 2023. A Globo promete investir na cobertura da Copa do Mundo, que ocorre a partir de 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. Todas as plataformas da emissora estarão envolvidas na competição.

A Globo e seu canal SporTV darão atenção ainda a outras competições femininas de futebol, como a Libertadores, o Brasileiro e a Supercopa.

A Band, que já teve o futebol como o seu carro-chefe e terá o Carioca, aposta também em outras modalidades. A emissora vai transmitir a Fórmula 1 pelo terceiro ano seguido --o contrato foi renovado até 2025.

A novidade fica por conta do UFC. Depois de anos nas mãos da Globo e do canal Combate, o famoso torneio de MMA vai ter exibição na TV aberta a partir de 2023. Segundo a Band, o primeiro evento a ser transmitido será no final de janeiro.

O UFC também terá a sua plataforma própria para transmissão de lutas em 2023.

VEJA AS PRINCIPAIS TRANSMISSÕES NA TV EM 2023

TV GLOBO

- Copa do Mundo feminina 2023

- Brasileirão feminino

- Supercopa feminina

- Amistosos da seleção brasileira feminina

- Libertadores feminina

- Estaduais (Mineiro, Gaúcho, Pernambucano)

- Brasileiro Série A

- Copa do Brasil

- Libertadores da América

- Liga Mundial de surfe

SPORTV

- Copa do Mundo feminina 2023

- Brasileirão feminino

- Supercopa feminina

- Amistosos da seleção brasileira feminina

- Libertadores feminina

- Estaduais (Mineiro e Gaúcho)

- Brasileiro Série A

- Copa do Brasil

- NBA

- Tênis (US Open, Roland Garros, Rio Open)

- Liga Mundial de Surfe

- Pré-olímpicos (vôlei, ginástica artística, atletismo e judô, entre outros)

- Liga das Nações de vôlei masculina e feminina

- Superligas masculina e feminina de vôlei

PREMIERE (GRUPO GLOBO)

- Estaduais (Gaúcho, Mineiro e Paulista)

- Brasileiro Série A

- Copa do Brasil

RECORD

- Campeonato Paulista

SBT

- Liga dos Campeões

- Sul-Americana

- Copa do Nordeste

BAND

- Fórmula 1

- Stock Car

- Copa Truck

- Porsche Cup

- UFC

- SFT

- NBA

- Campeonato Alemão

- Campeonato Carioca

CULTURA

- Paulista Série A2

- Uefa League

- NBB

TNT/HBO MAX

- Liga dos Campeões

- Campeonato Paulista

- NBA

- ESPN/Star+

- Libertadores

- Liga Europa

- Italiano

- Espanhol e Copa do Rei

- Inglês e Copa da Liga Inglesa

- Francês

- Português

- Argentino

- Copa da Alemanha

- Ligas americanas (NFL, NBA e MLB)

- Rúgbi

- Tênis (Australian Open e US Open)