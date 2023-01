RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação de Luca Orellano. O meia-atacante argentino assinou contrato com o clube válido até dezembro de 2025.

Orellano é o oitavo reforço do Vasco para 2023. Ele se junta a Lucas Piton, Pedro Raul, De Lucca, Léo, Robson Bambu, Pumita Rodríguez e Ivan.

O meia-atacante tem 22 anos e é cria das categorias de base do Vélez Sarsfield. Ele subiu para equipe profissional em 2019.

O clube já vinha resolvendo os detalhes burocráticos nas últimas semanas e o jogador estava treinando no CT Moacyr Barbosa.

A negociação gira em torno dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões).

No anúncio, o clube brincou com as tentativas de torcedores nas redes sociais de encontrarem o jogador em fotos e vídeos oficiais usando "CSI Colina".

Orellano disputou 116 partidas pelo Vélez. Cinquenta delas na última temporada, quando marcou quatro gols e deu quatro assistências.