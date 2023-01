SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estaduais já foram conquistados por centenas de clubes na história do futebol brasileiro. No entanto, diversas equipes não voltam a levantar a taça em seus estados há um bom tempo.

O maior jejum vigente entre os times que continuam a disputar a elite dos Estaduais pelo país é do Brasil de Pelotas, centenário. A equipe está há 104 anos sem vencer o Campeonato Gaúcho.

Santa Cruz de Natal, do Rio Grande do Norte, e Villa Nova, de Minas Gerais, completam o pódio de quem está há mais tempo na fila. O jejum do time potiguar dura 80 anos, enquanto o do mineiro é de 72 anos.

O top 5 no país tem:

- Brasil de Pelotas-RS: 104 anos (desde 1919)

- Santa Cruz de Natal-RN: 80 anos (desde 1943)

- Villa Nova-MG: 72 anos (desde 1951)

- Hercílio Luz-SC: 65 anos (desde 1958)

- Marcílio Dias-SC: 60 anos (desde 1963)

A reportagem lista abaixo os maiores jejuns em todos os Estaduais do Brasil. O Amapaense e o Roraimente, por começarem apenas em maio e março, respectivamente, não entraram no levantamento.

*

CAMPEONATO PAULISTA

Ao todo, 18 clubes diferentes já se sagraram campeões do Paulistão desde que o campeonato foi criado, em 1902. No entanto, apenas oito continuam na elite do torneio.

Entre esses, a Portuguesa é o que está há mais tempo com o grito de 'É campeão' entalado. Já se passaram 50 anos desde o último título, em 1973. Entre os quatro grandes, o Santos possui o maior jejum: sete anos, sem ganhar desde 2016.

- Portuguesa: 50 anos (desde 1973)

- Inter de Limeira: 37 anos (desde 1986)

- Bragantino: 33 anos (desde 1990)

- Ituano: nove anos (desde 2014)

- Santos: sete anos (desde 2016)

- Corinthians: quatro anos (desde 2019)

- São Paulo: dois anos (desde 2021)

- Palmeiras: atual campeão

CAMPEONATO CARIOCA

No Rio, oito clubes distintos conquistaram o Estadual, que teve início em 1906, e somente cinco continuam na disputa este ano.

Dessa lista, o Bangu é quem está há mais tempo na fila, já que não levanta a taça há 57 anos, desde 1966. Entre os quatro grandes, o Vasco possui o maior jejum, já que venceu o Estadual pela última vez em 2016, há sete anos.

- Bangu: 57 anos (desde 1966)

- Vasco: sete anos (desde 2016)

- Botafogo: cinco anos (desde 2018)

- Flamengo: dois anos (desde 2021)

- Fluminense: atual campeão

CAMPEONATO MINEIRO

São sete clubes que foram campeões em Minas Gerais, desde 1915, com seis ainda no páreo. O Villa Nova possui o maior jejum: 72 anos sem levantar a taça desde 1951.

- Villa Nova: 72 anos (desde 1951)

- Caldense: 21 anos (desde 2002)

- Ipatinga: 18 anos (desde 2005)

- América: sete anos (desde 2016)

- Cruzeiro: quatro anos (desde 2019)

- Atlético: atual tricampeão

CAMPEONATO GAÚCHO

No Rio Grande do Sul, são 17 clubes com pelo menos um título,, mas só seis permanecem na primeira divisão.

O Brasil de Pelotas, com um jejum centenário, é quem está há mais tempo sem se sagrar campeão.

- Brasil de Pelotas: 104 anos (desde 1919)

- Juventude: 25 anos (desde 1998)

- Caxias: 23 anos (desde 2000)

- Internacional: sete anos (desde 2016)

- Novo Hamburgo: seis anos (desde 2017)

- Grêmio: atual pentacampeão

CAMPEONATO BAIANO

Ao todo, 21 clubes diferentes conquistaram o título do Baiano, com cinco ainda na elite.

Quem está há mais tempo sem vencer o torneio é o Bahia de Feira, com 12 anos de jejum.

- Bahia de Feira: 12 anos (desde 2011)

- Vitória: seis anos (desde 2017)

- Bahia: três anos (desde 2020)

- Atlético de Alagoinhas: atual bicampeão

CAMPEONATO CATARINENSE

O Estadual de Santa Catarina foi conquistado por 23 equipes na história, com oito se mantendo na primeira divisão.

O líder da fila de quem está há mais tempo sem ganhar é o Hercílio Luz, com 65 anos de jejum.

- Hercílio Luz: 65 anos (desde 1958)

- Marcílio Dias: 60 anos (desde 1963)

- Joinville: 22 anos (desde 2001)

- Criciúma: dez anos (desde 2013)

- Figueirense: cinco anos (desde 2018)

- Chapecoense: três anos (desde 2020)

- Avaí: dois anos (desde 2021)

- Brusque: atual campeão

CAMPEONATO CEARENSE

Foram 11 clubes que puderam gritar 'É campeão' na história do Cearense, desde 1915, só que apenas três seguem na elite do Estadual.

O que está há mais tempo em jejum é o Ferroviário.

- Ferroviário: 28 anos (desde 1995)

- Ceará: cinco anos (desde 2018)

- Fortaleza: atual tetracampeão

CAMPEONATO GOIANO

Em Goiás, nove times se sagraram campeões desde 1944 e sete continuam perseguindo o título neste ano.

O Anápolis, há 58 anos sem conquistar a taça, é quem está há mais tempo na fila.

- Anápolis: 58 anos (desde 1965)

- Goiânia: 49 anos (desde 1974)

- CRAC: 19 anos (desde 2004)

- Vila Nova: 18 anos (desde 2005)

- Goiás: cinco anos (desde 2018)

- Grêmio Anápolis: dois anos (desde 2021)

- Atlético-GO: atual campeão

CAMPEONATO PARANAENSE

O estado do Paraná soma 19 campeões diferentes, mas apenas quatro seguem na elite.

O Operário, há oito anos sem vencer, possui o maior jejum.

- Operário-PR: oito anos (desde 2015)

- Athletico-PR: três anos (desde 2020)

- Londrina: dois anos (desde 2021)

- Coritiba: atual campeão

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Desde 1915, foram oito clubes diferentes conquistando o Pernambucano, sendo que metade ainda permanece na elite.

O Santa Cruz é quem vive o maior jejum no estado, com sete anos sem levantar a taça.

- Santa Cruz: sete anos (desde 2016)

- Sport: quatro anos (desde 2019)

- Salgueiro: três anos (desde 2020)

- Náutico: atual bicampeão

CAMPEONATO ACRIANO

[Maior jejum] Independência: 25 anos (desde 1998)

Humaitá: atual campeão

CAMPEONATO ALAGOANO

[Maior jejum] Murici: 13 anos (desde 2010)

CRB: atual campeão

CAMPEONATO AMAPAENSE

* Início em maio

CAMPEONATO AMAZONENSE

[Maior jejum] Rio Negro: 22 anos (desde 2001)

Manaus: atual bicampeão

CAMPEONATO BRASILIENSE

[Maior jejum] Brasília: 36 anos (desde 1987)

Brasiliense: atual bicampeão

CAMPEONATO CAPIXABA

[Maior jejum] Estrela do Norte: nove anos (desde 2014)

Real Noroeste: atual bicampeão

CAMPEONATO MARANHENSE

[Maior jeum] Maranhão: dez anos (desde 2013)

Sampaio Corrêa: atual tricampeão

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

[Maior jeum] Dom Bosco: 32 anos (desde 1991)

Cuiabá: atual bicampeão

CAMPEONATO PARAENSE

[Maior jeum] Tuna Luso: 35 anos (desde 1988)

Remo: atual campeão

CAMPEONATO PARAIBANO

[Maior jeum] Auto Esporte: 31 anos (desde 1992)

Campinense: atual bicampeão

CAMPEONATO PIAUIENSE

[Maior jeum] Cori-Sabbá: 28 anos (desde 1995)

Fluminense-PI: atual campeão

CAMPEONATO POTIGUAR

[Maior jeum] Santa Cruz de Natal: 80 anos (desde 1943)

ABC: atual campeão

CAMPEONATO RONDONIENSE

[Maior jeum] União Cacoalense: 19 anos (desde 2004)

Real Ariquemes: atual campeão

CAMPEONATO RORAIMENSE

* Início em março

CAMPEONATO SERGIPANO

[Maior jeum] América-SE: 16 anos (desde 2007)

Sergipe: atual bicampeão

CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE

[Maior jeum] Chapadão: 20 anos (desde 2003)

Operário: atual campeão

CAMPEONATO TOCANTINENSE

[Maior jeum] União: 29 anos (desde 1994)

Tocantinópolis: atual bicampeão