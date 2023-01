BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O início do Campeonato Mineiro na próxima semana, no dia 21, depende do resultado do julgamento no Pleno no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJD-MG) sobre uma denúncia feita pelo Betim contra o Ipatinga. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o início do Estadual foi suspenso até que o TJD-MG julgue o caso.

Como o TJD-MG está em recesso, foi marcada uma sessão extraordinária de julgamento para a próxima quinta-feira (19). Só então os clubes e Federação Mineira vão ter a confirmação de que o Estadual começará mesmo no dia 21 ou terá de ser adiado, como determinou o STJD.

O que aconteceu?

Ipatinga e Betim disputaram uma das duas vagas no Módulo 1 do Campeonato Mineiro. A equipe do Vale do Aço se classificou por somar um ponto a mais do que o adversário.

Após o término da competição, no fim de julho do ano passado, o Betim denunciou que o Ipatinga falsificou a assinatura da carteira de trabalho de todos os atletas que disputaram a competição.

O TJD-MG abriu inquérito em outubro, para apurar a denúncia feita pelo Betim. Em dezembro, o Tribunal deu parecer favorável ao Ipatinga. Por 4 votos a 0, ficou decidido que o caso deveria ser analisado pela Comissão Nacional de Resoluções Desportivas (CRND), órgão colegiado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O caso foi arquivado.

O Betim recorreu ao STJD e pediu o adiamento do início do Mineiro por falta de um resultado final no julgamento do TJD-MG. Pedido acatado pelo STJD, que deu um prazo para o TJD-MG julgar a denúncia.Posição do Ipatinga.

Enquanto as 12 equipes que vão disputar o Módulo 1 do Campeonato Mineiro treinam desde o fim do ano passado, o Betim ainda não montou a equipe de futebol para a temporada 2023. Como a o time da região metropolitana de Belo Horizonte só tem jogos pelo Módulo a partir de abril, o clube nem sequer iniciou o período de treinamentos. Caso tenha sucesso na tentativa de acesso via Tribunal, o Betim causaria um novo problema para a FMF, já que não teria time para jogar no próximo final de semana.