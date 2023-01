SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o Fluminense por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copinha, neste sábado (14). O destaque da partida foi o zagueiro Mina, que fez os dois gols para os goianos. O tento tricolor foi marcado por Freitas.

O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na segunda etapa, o Goiás abriu o placar logo aos três minutos com um chute de longe de Mina. O Fluminense empatou aos 14 com Freitas, após bela jogada em escanteio curto. O gol da vitória do Goiás aconteceu aos 29 minutos, quando após escanteio, Mina se antecipou e escorou para o fundo do gol.

O Goiás aguarda agora o vencedor de Novorizontino e Coritiba, que se enfrentam ainda neste sábado, para saber seu adversário nas oitavas de final. O Esmeraldino nunca venceu a Copinha.