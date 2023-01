SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, o Manchester United saiu atrás no placar, mas não se abateu, e venceu neste sábado (14) o Manchester City por 2 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, em uma grande partida de Rashford.

O Manchester United foi melhor no primeiro tempo. Os donos da casa criaram a melhor chance de gol, com Rashford. O Manchester City voltou melhor para a segunda etapa, e abriu o placar com Grealish, após bela jogada de Kevin De Bruyne. O United empatou com Bruno Fernandes em um lance muito polêmico, em que Rashford estava impedido. Quatro minutos depois do empate, Rashford virou a partida e decretou o resultado final em Old Trafford.

Com a vitória, o Manchester United chega a 38 pontos. A equipe agora é a terceira colocada, com um ponto a menos que o próprio City.

O Arsenal agradece o resultado. A equipe de Londres, líder da competição com 44 pontos, entra em campo contra o Tottenham neste domingo (15), pela 20ª rodada.

Autor do passe para o gol de Jack Grealish, Kevin De Bruyne não participava diretamente de um gol há cinco jogos.

O Manchester United emplacou nove vitórias seguidas em jogos oficiais. Esta é a maior sequência de triunfos da equipe desde a saída de Alex Ferguson.

Marcus Rashford é o grande destaque da série de vitórias do United. O camisa 10 do United marcou nos últimos sete jogos da equipe. Atuando em casa, ele balançou as redes nas últimas nove partidas.

Ederson chegou a 200 jogos no Campeonato Inglês. O goleiro brasileiro soma 151 vitórias nestas partidas, um recorde. Ele é o atleta que precisou de menos jogos (197) para chegar à marca de 150 triunfos.

Do lado do Manchester United, Erik Ten Hag, apesar de contestado no início de sua passagem, também tem um recorde de vitórias. Ele foi o treinador que precisou de menos jogos (27) para chegar a 20 triunfos. Com o resultado deste sábado, já são 21 resultados positivos.