SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Atlético-MG disputou os pênaltis contra o Água Santa e foi eliminado da Copinha na tarde deste domingo (15). O placar final foi de 4 a 5.

Com a vitória, o Água Santa vai jogar contra o Santos na próxima terça-feira (17), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Fútebol Júnior.

Em sua passagem pela Copinha de 2023, o Atlético-MG terminou a fase de grupos da competição com três vitórias em três jogos -100% de aproveitamento-, na liderança do Grupo 27. O clube mineiro venceu Galvez, Mixto e o próprio Água Santa, na chave. Já na segunda fase, o Atlético eliminou o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, ao vencer por 3 a 0.