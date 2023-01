SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi eliminado da Copinha de forma precoce, mas pode aproveitar seus jovens talentos no time profissional. Os principais nomes são:

Murillo, zagueiro que Lázaro já conta como peça certa no time de cima.

Matheus Araújo, meio-campista que também será aproveitado.

Wesley, atacante que subiu em 2022 e jogou no último domingo.

Murillo é dado como certo no profissional, sendo a segunda opção entre os zagueiros canhotos -Caetano é a outra. O técnico Fernando Lázaro já disse publicamente que conta com o defensor de 20 anos para completar o elenco. Ele tem contrato apenas até dezembro deste ano, e o Corinthians se mexe para renovar.

Matheus Araújo é destaque da base há anos e finalmente deve subir. Ele completa 21 anos em maio, já com experiência em várias funções do meio-campo: pode ser primeiro ou segundo volante, além de jogar pela direita. Era o capitão do sub-20 e tem dois jogos como profissional. Ele tem contrato até dezembro de 2024 e já esteve na mira do Sporting (POR), do Ajax (HOL) e de times dos EUA.

Wesley tem 17 anos e cinco jogos como profissional. Ele estreou em abril de 2022 e compôs o elenco por meses até sofrer uma lesão no tornozelo. Voltou a ser relacionado nos últimos jogos da temporada passada, mas sem entrar. Ele foi herói em uma das partidas da Copinha, atuou contra o Red Bull Bragantino no domingo e deve ser mantido como opção, apesar de ter pulado etapas na base. Tem contrato até março de 2025.

Quatro garotos foram opções na estreia no Paulistão, na derrota por 1 a 0 para o Bragantino: os meio-campistas Adryan (17 anos) e Ryan (19) e o atacante Arthur Sousa (19) ficaram no banco de reservas. O único a entrar foi Wesley, que substituiu Júnior Moraes e jogou por cerca de meia hora.

Outros destaques ainda têm idade para seguir no sub-20, como o lateral Léo Maná, o meia Guilherme Biro e os atacantes Felipe Augusto e Pedro, este tratado como a grande joia da base. O mesmo vale para os meio-campistas Breno Bidon e Gabriela Moscardo, ambos de apenas 17 anos.

O Corinthians inscreveu 28 jovens da base no Paulistão, na chamada "lista B", em que não há limite de jogadores. Todos os citados neste texto estão listados e podem ser usados por Fernando Lázaro.