SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Suárez com a camisa do Grêmio não poderia ser mais impactante: nesta terça-feira (17) o atacante marcou três vezes em 37 minutos contra o São Luiz, enlouqueceu os quase 50 mil torcedores na arena em Porto Alegre e mostrou que ainda é um dos grandes do mundo na posição. Em meio ao show uruguaio, Bitello deixou o dele, e Paulinho Santos descontou para o time de Ijuí. De quebra, o resultado de 4 a 1 deu ao Grêmio o título da Recopa Gaúcha.

O último hat-trick de Suárez havia ocorrido em outubro de 2018, quando marcou três dos cinco gols do Barcelona contra o Real Madrid. É a primeira vez que o uruguaio balançou as redes três vezes em um 1° tempo desde dezembro de 2013.

Suárez foi muito aplaudido antes do início do jogo. No segundo tempo, quando foi substituído, a torcida gremista ficou em pé para ovacionar o atacante uruguaio.

Suárez marcou um golaço de cobertura logo aos 4 minutos. Fez mais dois gols típicos de centroavante antes do intervalo. Quase fez o quarto ao driblar o goleiro com o corpo, mas chutou para fora.

Questionado se foi sua maior estreia, o atacante disse achar que sim. "Na última estreia, eu fiz gols contra o Atlético de Madri há dois anos. [Sobre a nossa] mentalidade: para a gente, nesta noite, isso é uma final. Quando você se concentra para uma final, tem que jogar como hoje", disse o jogador ao Sportv, no intervalo do jogo.

OS GOLS

1x0. Após uma saída de bola errada do time de Ijuí, Ferreira recebeu na ponta esquerda e acionou rapidamente o uruguaio: de primeira, Suárez deu um lindo toque de cobertura e superou o goleiro Gabriel Félix.

1x1. O São Luiz chegou a amenizar a empolgação gremista pouco depois. Em uma sobra de escanteio, Ygor Vinícius cruzou rasteiro e Paulinho Santos completou para o gol de Brenno.

2x1. A festa ficou ameaçada por apenas um minuto. Em ótima jogada pela direita, Bitello recebeu de Campaz e bateu forte para tirar a igualdade do marcador.

3x1. Suárez reapareceu aos 30 minutos. Em jogada que começou com Kannemann antecipando um lançamento do São Luiz, Ferreira novamente tocou de primeira para o companheiro que, com extrema tranquilidade, deslocou Gabriel Félix e saiu para o abraço coletivo no banco de reservas.

4x1. O camisa 9 brilhou de novo e chegou ao seu hat-trick antes de deixar o gramado no intervalo. Após escanteio na ponta esquerda, Reinaldo cruzou e viu o atacante se desvencilhar da marcação. A bola desviou no meio do caminho e parou nos pés de Suárez, que fuzilou e explodiu a arena.