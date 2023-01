SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco reformulou seu elenco após volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas a derrota para o River Plate mostra que ainda há ajustes a serem feitos.

Novo rico do futebol brasileiro, o cruzmaltino foi um dos protagonistas no mercado da bola ao fazer nove contratações.

Apenas o atacante Pedro Raul teve uma atuação de destaque contra o River.

O jogo desta terça-feira (17) foi o primeiro teste do Vasco nesta temporada, já que o time reserva disputa o início do Campeonato Carioca.

O QUE DEU CERTO

Pressão na saída de bola e velocidade no ataque, especialmente pelos lados. Em sua estreia, o técnico Maurício Barbieri montou um Vasco de forte marcação e transição rápida uma vez que recuperava a bola. Quando uniu estes fatores, o clube cruzmaltino não só incomodou o River como chegou com liberdade à meta de Armani.

O centroavante Pedro Raul foi a principal notícia positiva do primeiro teste do Vasco. Ajudando na construção de jogadas e também como referência na área, o camisa 9 ainda mostrou entrosamento com o remanescente Pec. As principais chances do time carioca contra os argentinos saíram dos pés de Pedro Raul.

O QUE DEU ERRADO

O Vasco trouxe Jair, De Lucca e Luca Orellano para reforçar o meio-campo, mas o time sentiu falta de um camisa 10, o jogador criativo capaz de colocar os atacantes em boas condições. Principal esperança, Luca Orellano entrou apenas no segundo tempo.

Entre os principais nomes do Vasco na última temporada, o meia-atacante Alex Teixeira não atuou contra o River após se reapresentar mais tarde e deve reforçar o time contra o Inter Miami.

Léo Pelé e Lucas Piton chegaram para reforçar o sistema defensivo do Vasco, mas o setor requer o olhar atento de Barbieri. Contra o River, o time teve dificuldade para se recompor quando atacado e falhou em posicionamento na bola parada.