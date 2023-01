SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As torcidas organizadas do Corinthians tiveram uma punição da Polícia Militar do Estado, após os protestos na partida contra o Red Bull Bragantino, no interior paulista, no último domingo (15).

Em reunião virtual realizada com o batalhão responsável pelo policiamento, as organizadas foram informadas que todos os adereços das agremiações, com exceção das camisas, estão proibidos para o jogo desta quarta-feira (18), contra o Água Santa;

Instrumentos musicais, e principalmente as bandeiras com mastro, que voltaram a circular nos estádios paulistas recentemente, estão vetados.

Os protestos desse ano foram realizados em frente à sede da Federação Paulista na sexta (13), e na partida de domingo. Segundo as entidades, os preços cobrados são "abusivos".

Desde o ano passado, as torcidas do Corinthians vêm protestando contra os preços dos ingressos. Durante o Campeonato brasileiro, foram estendidas faixas e sinalizadores foram acesos nas partidas contra o Cuiabá e Avaí. No domingo, após o apito final, a faixa estendida dizia: "Mercenários, não vamos aceitar ingressos."

Em nota, a federação afirmou que não tem interferência sobre valores dos ingressos. A definição é feita pelos clubes. O regulamento do Campeonato Paulista estipula R$ 40 reais como preço mínimo, mas as agremiações podem fazer promoções com descontos, segundo o colunista do UOL Esporte Ricardo Perrone.