SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma estreia sem brilho, o Corinthians venceu a primeira sob o comando de Fernando Lázaro, nesta quarta-feira (18). Em sua casa, a Neo Química Arena, a equipe alvinegra bateu o Água Santa por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Róger Guedes (duas vezes). Outros destaques ficam para Fagner, Renato Augusto e Yuri Alberto. A linha defensiva do Água Santa foi o ponto negativo.

Integrante do Grupo C, o Corinthians chegou a três pontos e subiu para a terceira colocação. O Água Santa segue na lanterna do Grupo B, sem nenhum ponto conquistado.

As duas equipes voltam a campo no sábado (21). O Corinthians enfrenta a Inter de Limeira, fora de casa, e o Água Santa recebe o São Bento.

O JOGO

O Corinthians disputou sua primeira partida da temporada 2023 na Neo Química Arena. E o reencontro com a torcida deu sorte.

A partida também marcou a volta de Ángel Romero, depois de quatro anos fora do clube. Até hoje, o atacante paraguaio é o segundo maior artilheiro da Arena, com 27 gols. Romero foi bastante pedido e aclamado pelos torcedores durante a partida.

Yuri Alberto foi o autor do primeiro gol do Corinthians na temporada. Renato Augusto fez bela inversão de bola, Fagner recebeu e cruzou na cabeça do atacante, que cabeceou com precisão no ângulo.

Em contra-ataque rápido, Du Queiroz ligou Yuri Alberto com um passe longo, o atacante carregou a bola até a grande área e tocou para Róger Guedes. O camisa 10 corintiano driblou Marcondes e finalizou de esquerda no cantinho.

Yuri Alberto recebeu de Giuliano e chutou cruzado para a pequena área. Sozinho, Róger Guedes aproveitou para apenas escorar o terceiro.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos (Matheus Bidu); Du Queiroz (Cantillo), Maycon (Roni) e Renato Augusto (Giuliano); Adson (Á. Romero), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Anderson (Ronald); Thiaguinho (Cristiano), Kady e Igor Henrique (Renato); Bruno Xavier, Luan Dias (Ramon) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga). Técnico: Thiago Carpini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Du Queiroz (COR)

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 21', e Róger Guedes (COR), aos 39'/1ºT; Róger Guedes (COR), aos 25'/2ºT