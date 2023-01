SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O camisa 10 do Paris Saint-Germain bateu fraco e parou no goleiro do combinado saudita (veja o lance abaixo).

O goleiro Al Owais esperou até o último instante, caiu para o lado esquerdo e defendeu sem problemas. O jogo estava 2 a 1 para o PSG contra o combinado saudita, o tão esperado duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo.

Pênalti perdido por Neymar é coisa rara. Ele não desperdiçava um há 11 meses, desde fevereiro do ano passado, em uma derrota para o Nantes no Campeonato Francês. Desde então havia convertido 11 seguidos.

Neymar fez 74 gols em 90 pênaltis cobrados na carreira, com aproveitamento de 82,2%. O último que ele tinha cobrado foi na Copa do Mundo, na goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1.