SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o combinado saudita por 5 a 4 em amistoso disputado na tarde desta quinta-feira (19).

Messi fez o primeiro gol do jogo, e Cristiano Ronaldo marcou dois.

Neymar teve atuação abaixo do esperado: deu uma boa assistência, mas perdeu um pênalti.

Das quatro estrelas do jogo, só Neymar não marcou um gol.

A partida foi na cidade de Riad, na Arábia Saudita.

Messi, Mbappé e Neymar fizeram um jogo de exibição, com tabelas curtas, passes sutis por cima da defesa, calcanhar e dribles desconcertantes. A defesa com três sauditas e um sul-coreano demorou meia hora para se encontrar, mas talvez tenha faltado um pouco mais de objetividade ao trio para o PSG golear.

Cristiano, por outro lado, foi super objetivo. Jogou praticamente sozinho no ataque e deu um trabalho enorme. Todas as bolas do combinado saudita passaram por ele nos 60 minutos em que esteve em campo. Deu uma caneta e alguns passes de efeito, é verdade, mas buscou muito mais o gol do que as estrelas do PSG.

PSG

Keylor Navas (Donnarumma); Hakimi (Pembele), Marquinhos (Danilo Pereira), Sergio Ramos (Bitshiabu) e Bernat; Fabián Ruiz (Nuno Mendes), Soler (Gharbi) e Renato Sanches (Vitinha); Messi (Housni), Mbappé (Ekitike) e Neymar (Zaïre-Emery). T.: Christophe Galtier.

Combinado Saudita

Al Owais; Hyun-Soo, Al Ghannam (Ali Lajami), Al Bulayhi e Abdulhamid; Luiz Gustavo, Al Khaibari (Kanno), Gonzalo Martínez (Carrillo) e Al Dawsari; Cristiano Ronaldo (Matheus Pereira) e Marega (Anderson Talisca). T.: Marcelo Gallardo.

Ficha técnica

PSG 5 x 4 Combinado Saudita

Competição: Amistoso

Local: Estádio King Fahd, em Riad, na Arábia Saudita

Árbitro: Abdulrahman Al Jassem (Qatar)

Cartões amarelos: Keylor Navas (PSG); Al Bulayhi (Combinado)

Cartões vermelhos: Bernat.

Gols:Messi aos 3', Marquinhos aos 43', e Cristiano Ronaldo aos 33' e 50 minutos do primeiro tempo. Sergio Ramos aos 81, Hyun-Soo aos 11', Mbappé aos 15', Ekitike aos 33' e Talisca ao 94 minutos do segundo tempo.