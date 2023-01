SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fora de casa, o Real Madrid mostrou muita resiliência para vencer o Villarreal e avançar às quartas de final da Copa do Rei. Os comandados de Carlo Ancelotti saíram perdendo por dois gols, mas contaram com o brilho dos brasileiros ?Vini Jr e Militão marcaram? para virar o jogo no segundo tempo: 3 a 2.

O Villarreal foi muito superior no primeiro tempo; eficientes, os anfitriões abriram 2 a 0, com Capoue e Chukwueze;

O Real Madrid assustou em dois lances parecidos, com Mendy invadindo a área e cruzando para trás; Valverde isolou uma chance; Rodrygo viu o zagueiro afastar em cima da linha;

Os visitantes voltaram melhores, mas só emplacaram depois das alterações promovidas por Ancelotti: Asensio e Ceballos entraram nos lugares de Rodrygo e Toni Kroos;

Os substitutos participaram diretamente dos três gols, e comandaram a virada do Real Madrid;

Vinícius Júnior marcou o primeiro do Real Madrid; Militão empatou, e Ceballos selou a virada;

As quartas de final da Copa do Rei serão definidas amanhã (19), em sorteio sem restrições.

A vitória suada afasta um princípio de crise que se instalava no Real Madrid. A equipe vinha de derrotas para o Villarreal no Campeonato Espanhol, e para o Barcelona na final da Supercopa Espanhola.

Entre os dois jogos, o Real Madrid empatou com o Valencia na semifinal da Supercopa, com vitória nos pênaltis.

Carlo Ancelotti teve uma conversa mais dura com Rodrygo após o brasileiro ser substituído. No minuto seguinte após o atacante deixar o campo, o Real Madrid marcou o primeiro gol.

CURIOSIDADES

Terceiro maior campeão da história da Copa do Rei, com 19 títulos, o Real Madrid não é eliminado nas oitavas de final desde 2015/16.

O Villarreal, por sua vez, nunca conquistou a Copa do Rei. A equipe tem as semifinais, alcançadas em 2014/15, como melhor campanha na competição.

VILLARREAL

Jorgensen; Foyth (Mandi), Raúl Albiol (Cuenca), Pau Torres e Alberto Moreno; Capoue, Parejo e Baena; Chukwueze, Yéremy Pino (Nogales) e Gerard Moreno.

T.: Quique Setién.

REAL MADRID

Courtois; Nacho, Militão, Rudiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kroos (Ceballos); Rodrygo (Asensio), Vinícius Júnior e Benzema.

T.: Carlo Ancelotti.

Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (Espanha)

Árbitro: Gil Manzano (Espanha)

Cartões amarelos: Capoue, Baena, Pepe Reina, Parejo e Pau Torres (VIL); Camavinga, Rudiger, Vinicius Junior e Valverde (RMA)

Cartão vermelho: Pepe Reina (VIL)

Gols: Capoue, aos 3', e Chukwueze, aos 41 minutos do primeiro tempo; Vinícius Júnior, aos 12', Militão, aos 24', e Dani Ceballos, aos 41 minutos do segundo tempo.