SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Audax Rio e Vasco empataram em 1 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na noite desta quinta-feira (19).

Com os titulares em pré-temporada nos EUA, o Vasco mandou o time reserva a campo pela segunda vez na competição.

O Audax Rio começou melhor e abriu o placar aos 6 minutos, com Raphael. O Vasco equilibrou o jogo e empatou ainda no primeiro tempo, com Galarza.

O ritmo do jogo caiu no segundo tempo, e o Audax criou as melhores chances, mas não aproveitou.

No último minuto, o Audax Rio teve a chance de fazer o gol da vitória, mas PH cabeceou para fora.

Este foi o segundo empate do Vasco no Campeonato Carioca. A equipe cruzmaltina é a oitava colocada na competição, com dois pontos.

O Audax Rio, que tem um jogo a mais, soma quatro pontos, e é o quarto colocado.

O Vasco volta a campo contra a Portuguesa-RJ, na próxima quarta-feira (25). O jogo contra o Botafogo, pela terceira rodada, foi adiado.

Já o Audax Rio volta a campo no próximo domingo (22), contra o Volta Redonda, fora de casa.

Estádio: Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro

Árbitro: Bruno Mota Correia

Cartões amarelos: Emerson Urso, Júnior Lopes, Thomás Kayck (AUD); Rodrigo Alves, Zé Vítor, Robson Bambu, GB (VAS)

Gols: Raphael, aos 6min, e Galarza, aos 30min do 1º tempo

AUDAX RIO

Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio; Keverton, Valderrama (Paulo Henrique) e Higor Leite (Miticov); Romarinho (Pablo Thomaz), Emerson Urso (Jackson Caucaia) e Raphael (Carlinhos). T.: Junior Lopes

VASCO

Halls; Rodrigo, Robson Bambu, Zé Vitor e Paulo Victor; Matheus Barbosa (Lyncon), Juninho (Barros) e Galarza (Juan Batata); Paixão, Erick (Rayan) e Zé Santos (GB). T.: Emílio Faro