SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras assinou nesta sexta-feira (20) um contrato de formação com Neymarzinho, de 11 anos. O atacante recebeu uma sondagem do Flamengo depois de ser dispensado pelo Santos, mas optou pelo clube alviverde, seu time do coração. Ele já iniciou os treinamentos.

Willamys Neymar, o Neymarzinho, nasceu em julho de 2011, logo depois de o Santos levantar o troféu da Libertadores da América com Neymar como destaque. O pai, santista, escolheu o nome.

Natural de Maceió (AL), foi indicado ao Santos por Joãozinho, ex-observador das categorias de base do clube.

Atacante canhoto, Neymarzinho foi "escondido" pelo Santos para evitar comparações com o craque do PSG, mas não vingou no clube.

Willamys já havia sido procurado pelo Palmeiras antes do acerto com o Santos. Agora, os representantes de Neymarzinho se reuniram com João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, e fecharam o acordo.

Neymarzinho foi aprovado pela observação técnica do Palmeiras no Nordeste.

MOVIMENTO NA BASE

Neymarzinho ficou perto de ser dispensado pelo Santos em outubro e novembro e não resistiu em dezembro. A família foi comunicada no fim do ano passado.

O Santos fez cerca de 30 dispensas entre todas as categorias de base.

O clube alega que esse movimento é natural e as avaliações são feitas pelos treinadores e observadores, com orientação da supervisão dos elencos.