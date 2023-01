SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Liga MX, responsável pela primeira divisão do futebol mexicano, se posicionou sobre o caso Daniel Alves e afirmou que, juntamente com o Pumas, definirá sua situação no futebol do país assim que for conhecida a situação jurídica do brasileiro, que enfrenta um processo na Espanha por suposta agressão sexual.

Até ao momento, o Pumas não se pronunciou sobre a situação que o seu jogador atravessa e é esperado que nesta sexta-feira o clube emita uma posição.