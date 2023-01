SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Arsenal provou novamente sua força no Campeonato Inglês. A equipe saiu perdendo o jogo diante do Manchester United, empatou, virou, sofreu o empate e conseguiu sair vitoriosa nos últimos minutos. Nketiah foi o herói da partida, com dois gols, e garantiu aos Gunners a vantagem na liderança da competição.

O United abriu o placar com Rashford. O camisa 10 recebeu a bola e avançou com ela até chutar da entrada da área, no canto, sem chance para Ramsdale, aos 16' minutos do primeiro tempo.

O Arsenal empatou em boa trama do meio de campo. Saka cruzou na cabeça de Nketiah, aos 23' do primeiro tempo, e ele mandou para o fundo da rede.

Saka virou o plarcar aos 8' do segundo tempo. Ele armou um chute à distância e acertou no cantinho de De Gea.

Após escanteio, Lisandro Martínez conseguiu o empate para o United, de cabeça, aos 13' do segundo tempo.

Aos 44 do segundo tempo, Nketiah desviou chute de Odegaard e balançou a rede. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem, garantindo a vitória dos Gunners.

ARSENAL

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Xhaka, Partey; Saka, Nketiah, Gabriel Martinelli (Leandro Trossard). T.: Mikel Arteta.

MANCHESTER UNITED

De Gea; Wan-Bissaka, Varane (Garnacho), Martínez, Shaw; Eriksen, McTominay; Antony (Fred), Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. T.: Erik Ten Hag.

Estádio: Emirates Stadium

Hora: 13h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Ben White (ARS), Mikel Arteta (ARS), Antony (ARS), Luke Shaw (MAN),

Cartões vermelhos:

Gols: Rashford (MAN), aos 16' do 1º tempo (0-1); Nketiah (ARS), aos 23' do 1º tempo (1-1); Saka (ARS), aos 8' do 2º tempo (2-1); Lisandro Martínez, aos 13' do 2º tempo (2-2); Nketiah (ARS), aos 44' do 2º tempo (3-2)