SÃO PAULO, SP 9UOL-FOLHAPRESS) - Precisando da vitória para não perder de vista o Barcelona na liderança, o Real Madrid fez o dever de casa e venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste domingo (22), na 18ª rodada da La Liga, disputada no estádio, San Mamés, na Espanha.

Benzema marcou o primeiro gol do jogo e o seu 19º contra o Bilbao; Kross ampliou.

Com 41 pontos, os merengues se mantêm a apenas três pontos de distância do líder Barcelona.

O Athletic Bilbao permanece na 26ª posição com 28 pontos somados.

Curiosidade: A torcida vaiou o brasileiro Vinicius Jr. em três oportunidades no início do segundo tempo e o jogador respondeu fazendo algumas embaixadinhas no meio da partida.

ATHLETIC BILBAO

Unai Simón, De Marcos, Dani Vivian, Paredes, Berchiche, Vesga (Raúl García), Zarraga (Ander Herrera), Sancet (Guruzeta), Nico Williams, Iñaki Williams e Berenguer (Muniain). T.: Ernesto Valverde.

REAL MADRID

Courtois, Nacho Fernández, Éder Militão, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Ceballos (Kross), Asensio, Benzema e Vini Jr. (Rodrygo). T.: Carlo Ancelotti.

Estádio: San Mamés, na Espanha

Cartões amarelos: Berchiche e Dani Vivian (ATH); Camavinga e Vini Jr. (RMD)

Gols: Benzema (RMD), aos 23' do 1º T; Kross (RMD), aos 44' do 2'T.