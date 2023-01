BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves foi transferido na manhã desta segunda-feira (23) para a prisão de Brians 2, a poucos metros de Brians 1, onde estava preso de forma provisória desde a sexta-feira (20). A decisão foi tomada pela Secretaria de Medidas Penais, Reinserção e Atenção à Vítima do Departamento de Justiça da Catalunha.

A transferência aconteceu por motivos de segurança: Brians 2 tem cerca de 80 detentos por módulo, contra quase 200 de Brians 1. A ideia das autoridades de Justiça é reduzir o impacto da presença do brasileiro na rotina normal de funcionamento da prisão. Em uma unidade com menos presos, a tarefa fica mais fácil.

O departamento afirma que a transferência não foi decidida para dar privilégios ao jogador, mas a fim de evitar mudanças na rotina dos demais detentos. Na nova prisão, Dani Alves passará novamente pelos procedimentos de triagem, aos quais já foi submetido na sexta-feira: fotos, exame médico e impressões digitais.

A prisão de Brians 2 foi construída em 2007, dez anos depois que a de Brians 1. Ambas estão no município de Sant Esteve Sesrovires, a cerca de 40km de Barcelona.

Além de ser mais nova, a penitenciária de Brians 2 possui celas com mais estrutura e chuveiros individuais. A transferência também tem como objetivo dificultar o acesso de outros detentos à rotina do brasileiro. Nos próximos cinco dias, a direção do presídio decidirá em qual módulo Daniel Alves ficará enquanto espera julgamento.