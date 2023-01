SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em plena Vila Belmiro, no domingo (22), foi decisiva para o América-MG chegar com máxima confiança para o duelo contra o Palmeiras na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na fase de classificação, o clube mineiro já tinha desbancado outro grande paulista, o São Paulo ?vencido por 3 a 1 na terceira fase.

O defensor do América, Júlio, disse que a vitória sobre o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro dá confiança para o time buscar o bi da Copinha.

A coletiva da FPF para a final teve a presença dos técnicos das duas equipes, Paulo Victor Gomes, do Palmeiras, e Mairon César, do América-MG; além dos capitães dos dois times, Henri e Júlio, respectivamente. Os treinadores projetaram a decisão;

Ambos os técnicos finalistas destacaram a força coletiva dos seus elencos, o atual campeão Palmeiras manteve quase toda a base do time titular em relação ao ano passado, assim como o América, que só trocou o técnico para a disputa desse ano;

Durante a coletiva, a Federação confirmou que a final será disputada no Canindé e que a fornecedora de material esportivo do torneio, a Penalty, doará materiais esportivos para todas as sedes da competição.