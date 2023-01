SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Real Sociedad por 1 a 0 no final tarde desta quarta-feira (25), no Camp Nou. O gol do confronto foi marcado por Dembelé e o clube catalão teve um homem a mais durante boa parte do jogo por conta da expulsão de Méndez aos 40 minutos da primeira etapa. A partida foi válida pelas quartas de final da Copa do Rei.

Com a vitória, o Barcelona avança para a semifinal e aguarda sorteio para saber quem será seu adversário;

O Barcelona contou com a ótima atuação de Dembelé durante todo o confronto e foi aplaudido ao ser substituído. No final Ter Stegen brilhou e evitou o empate do rival.

CRONOLOGIA

Lewandowski recebeu um cruzamento na entrada da pequena área, dominou e bateu para o gol. A bola desviou em De Jong antes de balançar as redes. O assistente sinalizou a posição irregular do holandês confirmada pelo VAR. No entanto, provavelmente, a bola entraria mesmo se não tivesse tocado no camisa 21.

Apesar do Barcelona ter criado mais oportunidades na primeira etapa, o Real Sociedad soube responder. Após erro de Balde na saída de bola, Kubo recebeu pela esquerda, buscou o fundo dentro da área e finalizou cruzado, carimbando o travessão.

Brais Méndez chegou atrasado em Busquets, com as travas da chuteira no tornozelo do espanhol, e, inicialmente, recebeu o cartão amarelo. No entanto, o VAR chamou o árbitro para analisar o lance. Após a revisão, Jesus Manzano mudou sua marcação e expulsou o atacante do Sociedad.

O atacante Dembelé foi lançado na direita em velocidade, entrou na área com espaço, foi até o fundo e soltou uma bomba. Remiro tentou defender, mas a bola entrou no pequeno espaço entre o goleiro e a trave.

Mesmo com um a menos, o Real Sociedad conseguiu criar uma oportunidade incrível. Kubo aproveitou o espaço pela esquerda, escapou da marcação e fez o cruzamento rasteiro achando Sortloth completamente livre na pequena área. O atacante chegou embaixo da trave e com o gol escancarado para empatar a partida, mas pegou mal na bola e mandou por cima do travessão.

Ter Stegen saiu jogando mal e entregou a bola no pé de Zubimendi. Navarro recebeu do volante, cara a cara com o goleiro, e bateu tirando do alemão. No entanto, o goleiro se redimiu e fez um milagre ao defender com o braço esquerdo. No rebote, Olasagasti mandou na rede pelo lado de fora.