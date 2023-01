SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores do PSG Paris Saint-Germain visitaram nesta quinta-feira (26) o novo centro de treinamento do clube. Messi, Neymar, Mbappé acompanharam os demais companheiros no CT que conta com um investimento avaliado em 300 milhões de euros, mais de R$ 1,6 bilhão na cotação atual.

O empreendimento está localizado em Poissy, próximo a Paris e bem perto do atual centro de treinamento, em Camp des Loges.

A previsão do PSG é que as obras estejam prontas até junho deste ano. Os trabalhos foram iniciados em 2016. Se a obra não atrasar, os jogadores do time principal já começarão a treinar no local no início da temporada deste ano.

Além dos campos, os jogadores conheceram outras instalações do novo CT, como o prédio que hospedará o time profissional.

"É simplesmente incrível. Estou aqui há 10 anos. Pensávamos que esse projeto demoraria um pouco, não tinha certeza de que estaria aqui para vê-lo. É um orgulho ver o clube crescer e atingir tamanha dimensão.", disse Marquinhos, à PSG TV